फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Those affected by the Lakhwar Dam have warned of launching an agitation.

Tehri News: लखवाड़ बांध प्रभावितों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Thu, 01 Oct 2026 05:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 01 Oct 2026 05:36 PM IST
विज्ञापन
Those affected by the Lakhwar Dam have warned of launching an agitation.
नैनबाग (टिहरी)। यमुना नदी पर निर्माणाधीन 300 मेगावाट की लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित काश्तकारों और बेरोजगार युवाओं ने लंबित मांगों का समाधान न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 11 अक्तूबर को काश्तकारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी।
विज्ञापन

यह जानकारी समिति के अध्यक्ष महिपाल सजवाण ने दी। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि प्रभावित काश्तकार लंबे समय से मुआवजा भुगतान, छूटी हुई परिसंपत्तियों का सर्वे और परियोजना में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन के स्तर पर समस्या समाधान के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 11 अक्तूबर को होने वाली बैठक में जौनसार-जौनपुर क्षेत्र के काश्तकारों, युवाओं और विभिन्न समितियों के पदाधिकारी शामिल होंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed