Tehri News: लखवाड़ बांध प्रभावितों ने दी आंदोलन की चेतावनी

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यह जानकारी समिति के अध्यक्ष महिपाल सजवाण ने दी। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि प्रभावित काश्तकार लंबे समय से मुआवजा भुगतान, छूटी हुई परिसंपत्तियों का सर्वे और परियोजना में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन के स्तर पर समस्या समाधान के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 11 अक्तूबर को होने वाली बैठक में जौनसार-जौनपुर क्षेत्र के काश्तकारों, युवाओं और विभिन्न समितियों के पदाधिकारी शामिल होंगे। संवाद