Tehri News: लखवाड़ बांध प्रभावितों ने दी आंदोलन की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 01 Oct 2026 05:36 PM IST
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नैनबाग (टिहरी)। यमुना नदी पर निर्माणाधीन 300 मेगावाट की लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित काश्तकारों और बेरोजगार युवाओं ने लंबित मांगों का समाधान न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 11 अक्तूबर को काश्तकारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी।
यह जानकारी समिति के अध्यक्ष महिपाल सजवाण ने दी। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि प्रभावित काश्तकार लंबे समय से मुआवजा भुगतान, छूटी हुई परिसंपत्तियों का सर्वे और परियोजना में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन के स्तर पर समस्या समाधान के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 11 अक्तूबर को होने वाली बैठक में जौनसार-जौनपुर क्षेत्र के काश्तकारों, युवाओं और विभिन्न समितियों के पदाधिकारी शामिल होंगे। संवाद
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यह जानकारी समिति के अध्यक्ष महिपाल सजवाण ने दी। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि प्रभावित काश्तकार लंबे समय से मुआवजा भुगतान, छूटी हुई परिसंपत्तियों का सर्वे और परियोजना में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन के स्तर पर समस्या समाधान के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 11 अक्तूबर को होने वाली बैठक में जौनसार-जौनपुर क्षेत्र के काश्तकारों, युवाओं और विभिन्न समितियों के पदाधिकारी शामिल होंगे। संवाद
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