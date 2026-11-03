Tehri News: दीपों के पर्व पर गलियों में अंधेरे का डेरा

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नगर क्षेत्र की अंधेरी गलियों को स्ट्रीट लाइट से रोशन करने की मांगनई टिहरी। दीपावली पर नगर क्षेत्र के चौराहों के साथ ही गलियां भी बिजली से रोशन की जा रही है लेकिन यहां जिला मुख्यालय में दिवाली का त्योहार नजदीक आने पर भी लोगों को अंधेरी गलियों से गुजरना पड़ रहा है। एफ ब्लॉक क्षेत्र में तो दो रात कई स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है। स्थानीय लोगों ने नगर क्षेत्र में सभी अंधेरी गलियों को रोशन करने की मांग की है।नई टिहरी नगर क्षेत्र के मुख्य चौराहे और गलियां स्ट्रीट लाइट से रोशन हो रही है लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां लोगाें का अंधेरे में पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक समस्या नर्सरी से आगे पशु अस्पताल तक, थाने के पास एक होटल से पशु अस्पताल तक पैदल मार्ग, के ब्लॉक से गोशाला की तरफ और फाइव-ए केमसारी आदि क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग उठती रही है लेकिन अभी तक वह क्षेत्र रोशन नहीं हो पाए हैं।एफ ब्लॉक क्षेत्र में भी करीब 120 से अधिक स्ट्रीट लाइटें खराब होने से वहां दो रात से अंधेरा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है, कि पोस्ट ऑफिस से जे ब्लॉक की तरफ जाने वाली रोड पर हैंडपंप के पास अक्सर अंधेरा रहता है उस क्षेत्र में अक्सर गुलदार दिखता है। एच ब्लॉक में आंचल डेयरी साइट भी अंधेरा पसरा रहता है। लोगों ने अंधेरी गलियों को स्ट्रीट लाइट से जल्द रोशन करने की मांग की है।स्ट्रीट लाइट बंद होने की सूचना मिलते ही टीम भेजकर सभी लाइटें ठीक कर दी जाती है, एफ ब्लॉक सर्किंट में कुछ फाॅल्ट आ गया था, उसे भी ठीक करा दिया गया है। नगर क्षेत्र में अगर कहीं अंधेरा रहता है, तो शीघ्र ही इसका सर्वे कर वहां स्ट्रीट लाइटें लगा दी जाएंगी।- प्रशांत कुमार चौधरी, प्रभारी ईओ, नगर पालिका नई टिहरी।