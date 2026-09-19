फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Call to join the medical college movement through public outreach in villages.

Tehri News: गांवों में जनसंपर्क कर मेडिकल कॉलेज आंदोलन से जुड़ने का आह्वान

Sat, 19 Sep 2026 05:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 19 Sep 2026 05:37 PM IST
विज्ञापन
Call to join the medical college movement through public outreach in villages.
नई टिहरी। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति की पहल पर चल रही जनजागरण रथ यात्रा चौथे दिन जाखणीधार ब्लॉक के गांवों में पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों ने ग्रामीणों से जनसंपर्क कर नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता की जानकारी दी।
विज्ञापन

जनजागरण रथ यात्रा में नागरिक मंच के संरक्षक चंडी प्रसाद डबराल, असद आलम, सरताज अली, सुरेंद्र सिंह मखलोगा, इमरान खान, जितेंद्र सिंह रावत शामिल रहे। वहीं, मेडिकल कॉलेज की मांग के समर्थन में बौराड़ी गणेश चौक पर 19वें दिन त्रिलोक चंद रमोला और विजय सिंह नेगी क्रमिक अनशन पर बैठे। टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर चल रहा सत्याग्रह भी 49वें दिन जारी रहा। सत्याग्रह पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जीतराम भट्ट, कमल सिंह मेहर, सुधा पडियार, सीमा रावत आदि बैठे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज निर्माण का शासनादेश जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed