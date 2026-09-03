Rudraprayag News: महिलाओं को देंगे अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 03 Sep 2026 06:10 PM IST
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रुद्रप्रयाग। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानकी ओर से जखोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत दरमोला में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पांच से 16 सितंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण में एनआरएलएम से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की सदस्यों और अन्य ग्रामीण महिलाओं को अगरबत्ती बनाने की तकनीक सिखाई जाएगी। आरसेटी निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान जनपद स्तरीय अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। महिलाओं को स्वरोजगार के साथ मार्केटिंग और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर मार्गदर्शन किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। संवाद
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