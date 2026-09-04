Rudraprayag News: हाईवे पर गिरा मलबा, दो घंटे रुकी रही केदारनाथ यात्रा

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फाटा। गौरीकुंड के पास शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से केदारनाथ यात्रा कुछ देर प्रभावित रही। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सोनप्रयाग में वाहनों और यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई। शुक्रवार सुबह करीब सात बजे बंद हुआ हाईवे नौ बजे खोल दिया गया। हाईवे खुला यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना हुए। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि मार्ग बंद होने के कारण यात्रियों को रोक दिया गया था। मार्ग खुलने के बाद सोनप्रयाग से यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा निर्बाध चल रही है। वहीं जिले में जारी बारिश के कारण लोनिवि की पांच, पीएमजीएसवाई की चार और एनपीसीसी की एक सड़क बंद रही। संवाद