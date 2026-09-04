Rudraprayag News: छात्रवृत्ति के लिए थाती दिगधार के आठ छात्रों का चयन

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अगस्त्यमुनि। जउमावि थाती दिगधार के आठ छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 में सफलता हासिल की है। परीक्षा में कक्षा छह से अर्शिता, अपर्णा व प्रिया व कक्षा नौ से वर्षा, आस्था, अनुष्का, वंशिका व अनुराग का चयन हुआ है। गणित शिक्षक मनोज रौथाण ने बताया कि विद्यालय में छात्रवृत्ति परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। प्रधानाध्यापिका मीना झिंक्वाण ने सफलता का श्रेय शिक्षकों व विद्यार्थियों की मेहनत को दिया। संवाद