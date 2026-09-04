Rudraprayag News: मां काली और चामुंडा देवरा यात्रा पर

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गुप्तकाशी/फाटा। कालीमठ घाटी की मां काली और जाल मल्ला की मां चामुंडा इन दिनों देवरा यात्रा पर हैं। मां काली अपनी द्वितीय चरण की देवयात्रा के 13वें दिन त्यूड़ी में श्रद्धालुओं को दर्शन देने के बाद रात्रि प्रवास के लिए खुमेरा पहुंचीं। यात्रा का अंतिम पड़ाव केदारनाथ धाम है। वहीं जाल मल्ला की मां चामुंडा अपनी तृतीय चरण की देव यात्रा के चौथे दिन कुणजेठी गांव पहुंचीं। यहां ग्रामीणों ने मां चामुंडा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। देवयात्रा के दौरान मां चामुंडा विभिन्न गांवों का भ्रमण करेंगी और इसके बाद बदरीनाथ धाम के दर्शनों के लिए जाएंगी। संवाद