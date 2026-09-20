Rudraprayag News: नाटक से पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत को मंच पर दर्शाया

फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीचोपता। जागतोली में दशज्यूला महोत्सव के दूसरे दिन लोक संस्कृति और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की धूम रही। स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ लोकगायक मुकेश हटवाल की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को बांधे रखा। वहीं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल के निर्देशन में केदारघाटी मंडाण ग्रुप की नृत्य नाटिका मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इसमें पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत को मंच पर दर्शाया गया।रविवार को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मनोज रावत, विशिष्ट अतिथि रुप्रयाग पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व विधायक ने कहा कि मेले आपसी तालमेल और क्षेत्र की एकता के लिए जरूरी हैं और मेलों के आयोजन से आपसी सौहार्द बढ़ता है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि दशज्यूला क्षेत्र को प्रकृति संवारा है और इस क्षेत्र में तीर्थाटन, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में केदारघाटी मंडाण ग्रुप की नृत्य नाटिका ने पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत को मंच पर दर्शाया। महोत्सव अध्यक्ष जयवर्धन कांडपाल, महासचिव कालिका कांडपाल, राजेन्द्र काण्डपाल, वीरेन्द्र बर्त्वाल, नमिका काण्डपाल, संरक्षक लखपत भण्डारी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुलदीप कंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष अगस्त्यमुनि राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी, व्यापार संघ अध्यक्ष चोपता योगम्बर कुनियाल आदि मौजूद थे।