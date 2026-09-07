Rudraprayag News: विद्यापीठ में चल रहा छात्रों का धरना समाप्त

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गुप्तकाशी। स्व. गंगाधर मैठाणी राजकीय महाविद्यालय गुप्तकाशी में अंग्रेजी की प्राध्यापक के स्थानातंरण की मांगों को लेकर 31 अगस्त से चल रहा छात्रों का धरना समाप्त हो गया। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन छात्र-छात्राओं को दिया। इसके बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। छात्रसंघ महासचिव आयुष बिष्ट ने बताया कि विधायक रविवार को धरना स्थल पर पहुंचीं और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संवाद

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