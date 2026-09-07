फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Awareness programs for girls will be held in schools.

Rudraprayag News: बालिकाओं के लिए स्कूलों में होंगे जागरूक कार्यक्रम

Mon, 07 Sep 2026 03:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 07 Sep 2026 03:42 PM IST
विज्ञापन
Awareness programs for girls will be held in schools.
रुद्रप्रयाग। जिले में बालिकाओं के समग्र विकास, सशक्तीकरण और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की पहल पर एक अगस्त से प्रोजेक्ट स्नेह शुरू किया गया है। इसके तहत बालिकाओं को कॅरिअर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं, किशोरावस्था स्वास्थ्य एवं पोषण, बाल विवाह के दुष्प्रभाव, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल अधिकार तथा जीवन कौशल और व्यक्तित्व विकास की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बालिकाओं की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा और काउंसलिंग भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसके लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं। आठ सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज पौंठी, 11 को जीआईसी बुड्ना, 18 को जीआईसी घंघासू बांगर और 29 सितंबर को जीआईसी कैलाशबांगर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम होंगे। समितियों में स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, बाल विकास, जिला विकास और महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारी शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम के तहत अधिकारी बालिकाओं की समस्याओं को सुनकर समाधान करेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed