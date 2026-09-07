केदारनाथ : खाई में गिरने से यात्री की मौत

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सोमवार सुबह करीब 10 बजे महाराष्ट्र से केदारनाथ यात्रा पर आए एक यात्री छौड़ी गदेरे के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ सोनप्रयाग, सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड तथा डीडीआरएफ, वाईएमएफ और आपदा मित्र की टीम मौके के लिए रवाना हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि टीम ने यात्री को खाई से निकालकर गौरीकुंड स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान यशवंत किसनराव थोरात (59) निवासी एसएन. 47, लेन नंबर एक, गणेशनगर, सुंदरबाई मराठे, पुणे, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शव जिला अस्पताल लाया जा रहा है। संवाद

फाटा/रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से आगे छौड़ी गदेरे के समीप खाई में गिरने से एक यात्री की मौत हो गई।