Rudraprayag News: स्कूलों के रसोई की रोजाना होगी जांच

संवाद न्यूज एजेंसीरुद्रप्रयाग। पीएम पोषण योजना के तहत स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं पीएम पोषण के नोडल अधिकारी अजय कुमार चौधरी ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रमुखों को किचन कम स्टोर की प्रतिदिन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से कई बार घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए विद्यालय स्तर पर नियमित निगरानी जरूरी है।निर्देशों के अनुसार विद्यालय स्तरीय प्रभारी, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक किचन कम स्टोर की रोजाना देखरेख करेंगे। भोजन माताओं को भी स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बरसात को देखते हुए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने खंड स्तरीय अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान पीएम पोषण के मानकों के साथ स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जांच अनिवार्य रूप से करने को कहा। डीईओ ने कहा कि बच्चों को दिए जाने वाले पके भोजन की स्वच्छता, गुणवत्ता और नियमितता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोजन माता समेत संबंधित विद्यालय प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी तय की गई है।