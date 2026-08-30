Rudraprayag News: भाजपा ने शुरू किया बूथ सशक्तीकरण अभियान

अगस्त्यमुनि। ब्लॉक सभागार में रविवार को भाजपा अगस्त्यमुनि नगर एवं ग्रामीण मंडल की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का गायन किया।बैठक में बूथ सशक्तीकरण अभियान को लेकर संगठन की मजबूती पर मंथन किया गया। जिलाध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बूथ को मजबूत करना संगठन की प्राथमिकता है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का आह्वान करते हुए 2027 में मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख भुवनेश्वरी देवी, मंडल अध्यक्ष मनोज राणा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बृजमोहन नेगी, जिला ओबीसी अध्यक्ष सतीश गोस्वामी, मनोनीत सभासद श्रीनंद जमलोकी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीना राणा, सरला भट्ट, अनिल कोठियाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन त्रिभुवन नेगी ने किया। संवाद