Rudraprayag News: डेढ़ घंटे तक बंद रहा केदारनाथ हाईवे

विज्ञापन





रुद्रप्रयाग। शनिवार रात से लगातार हो बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर मलबा आ गया। इससे काकड़ागाड के पास हाईवे करीब डेढ़ घंटे तक बंद रहा। बाद में एनएच की जेसीबी ने मलबा हटाया और मार्ग पर आवाजाही शुरू कराई। रविवार सुबह बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर काकड़ागाड़ से गौरीकुंड के बीच आंचल कैफे काकड़ागाड़ के पास मलबा आ गया। ऐसे में सुबह 5:26 बजे ही यहां आवाजाही बंद हो गई। सूचना मिलते ही एनएच के अधिकारी मशीनों और तकनीशियन के साथ मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम शुरू किया। सुबह करीब 7 बजे मलबा हटाकर आवाजाही शुरू कराई गई। वहीं एक स्थान पर पेड़ भी गिर गया। एनएच के ईई ओंकार पांडेय ने बताया कि हाईवे दो घंटे बंद रहा बाद में सभी स्थानों पर मलबा हटाते हुए आवाजाही शुरू कर दी गई है। संवाद