Rudraprayag News: सड़क निर्माण के लिए आंदोलन 16वें दिन भी जारी

Rudraprayag News: सड़क निर्माण के लिए आंदोलन 16वें दिन भी जारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:37 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:37 PM IST
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चोपता। तुंगनाथ मोटर मार्ग निर्माण की मांग के लिए मोहनखाल-किनझाणी-तुंगनाथ संघर्ष समिति का आंदोलन मोहनखाल में जारी है। रविवार को 16वें दिन भी आंदोलनकारियों ने नारेबाजी कर सड़क निर्माण की मांग की। क्षेत्र पंचायत सदस्य कुलदीप राणा, ग्राम प्रधान खन्नी लता देवी सहित कई ग्रामीणों ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी इस मांग पर शासन प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। धरना देने वालों में संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश नेगी, सचिव वासुदेव नेगी, उपाध्यक्ष दीपक थपलियाल, सहसचिव अध्यक्ष धर्मेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष राजीव नेगी, विनोद बिष्ट, विशाल नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद
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चोपता। तुंगनाथ मोटर मार्ग निर्माण की मांग के लिए मोहनखाल-किनझाणी-तुंगनाथ संघर्ष समिति का आंदोलन मोहनखाल में जारी है। रविवार को 16वें दिन भी आंदोलनकारियों ने नारेबाजी कर सड़क निर्माण की मांग की। क्षेत्र पंचायत सदस्य कुलदीप राणा, ग्राम प्रधान खन्नी लता देवी सहित कई ग्रामीणों ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी इस मांग पर शासन प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। धरना देने वालों में संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश नेगी, सचिव वासुदेव नेगी, उपाध्यक्ष दीपक थपलियाल, सहसचिव अध्यक्ष धर्मेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष राजीव नेगी, विनोद बिष्ट, विशाल नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद