Rudraprayag News: भौंसाल सड़क बदहाल, दो महीने से सुधारीकरण का इंतजार

अगस्त्यमुनि। ब्लॉक के भौंसाल गांव की सड़क बदहाल होने से ग्रामीणों को जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है। दो महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद सुधारीकरण कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। सड़क से भौंसाल, चौंड, डोभा, फलासी, उरखोली और तड़ाग समेत कई गांव जुड़े हैं।ग्राम प्रधान गणेश लाल ने बताया कि सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि सड़क सुधारीकरण का इस्टीमेट बनाकर स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। संवाद