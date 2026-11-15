रुद्रपुर: नितेश हत्याकांड के बाद कार्रवाई, ट्रांजिट कैंप कोतवाल और आवास विकास चौकी प्रभारी हटाए
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर(ऊधमसिंह नगर) Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 15 Nov 2026 05:54 PM IST
सार
नितेश हत्याकांड और मुख्य हमलावर के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई हुई है।
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विस्तार
जिला अस्पताल में मोबाइल शॉप संचालक नितेश की हत्या के बाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसएसपी अजय गणपति ने ट्रांजिट कैंप कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धरमवीर सोलंकी और आवास विकास चौकी प्रभारी प्रकाश चंद्र को हटा दिया है। दोनों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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जारी आदेश के मुताबिक, धरमवीर सोलंकी को ट्रांजिट कैंप से हटाकर एएनटीएफ का प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक रमेश तनवार को ट्रांजिट कैंप कोतवाली की कमान सौंपी गई है।
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वहीं, आवास विकास चौकी प्रभारी प्रकाश चंद्र को किच्छा की दरऊ चौकी भेजा गया है। दरऊ चौकी प्रभारी पवन जोशी अब आवास विकास चौकी की जिम्मेदारी संभालेंगे। नितेश हत्याकांड और मुख्य हमलावर के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे।
क्षेत्र में लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी उठ रही थी। ऐसे में हुए इस फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस की और से तबादलों की वजह स्पष्ट नहीं की गई है।