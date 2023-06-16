Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 15 Nov 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
प्रतियोगिता
रुद्रपुर के 46वीं वाहिनी पीएसी में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
रक्तदान शिविर
रुद्रपुर में बालाजी धाम के स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत
दिनेशपुर में श्रीमद्भागवत कथा शाम तीन बजे से।
विज्ञापन
रुद्रपुर के 46वीं वाहिनी पीएसी में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
रक्तदान शिविर
रुद्रपुर में बालाजी धाम के स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत
दिनेशपुर में श्रीमद्भागवत कथा शाम तीन बजे से।