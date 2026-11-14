Udham Singh Nagar News: जिला अस्पताल में खांसी का सिरप तक नहीं, मरीज बाहर से दवा खरीदने को मजबूर

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जिला अस्पताल में इन दिनों बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर, खांसी, जुकाम के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में खांसी की दिक्कत अधिक है लेकिन अस्पताल में जांच के बाद उन्हें दवा नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर पर्ची पर खांसी का सिरप लिखते हैं लेकिन फार्मेसी में स्टॉक खत्म होने की बात कही जाती है। मरीजों को मजबूर होकर बाहर की मेडिकल दुकानों से महंगा सिरप खरीदना पड़ रहा है। मरीजों के लिए यह बोझ बन गया है। कई मरीज तो बिना दवा लिए ही वापस लौट जाते हैं। बुजुर्ग और बच्चों के लिए यह समस्या और भी बड़ी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है।सरकारी अस्पताल में जांच के बाद निशुल्क दवा मिलने का भरोसा रहता है। खांसी की दवा खत्म होने से दिक्कत हो रही है। जरूरी दवाइयों की उपलब्धता होनी चाहिए। -उमेश कुमार, मरीज, रुद्रपुरअस्पताल में कई बार दवाइयां खत्म होने की परेशानी रहती है। ठंड की शुरूआत में हर साल सर्दी-खांसी का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को इन दवाइयों की स्टॉक पहले ही मंगा लेना चाहिए। - बंटी कुमार, ट्रांजिट कैंपखांसी की दवा की डिमांड भेजी गई है। जल्द ही सिरप पहुंच जाएगी। इसके बाद फार्मेंसी से वितरण शुरू कर दिया जाएगा। -डॉ. हीरा सिंह ह्यांकी, पीएमएस