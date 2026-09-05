Roorkee News: योगनगरी ऋषिकेश-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन रहेगी निरस्त

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वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि अजमेर मंडल के झडवासा, बांदवाड़ और ससंगावल स्टेशन के मध्य मार्ग दोहरीकरण कार्य के दौरान गाड़ी संख्या 10609 उदयपुर सिटी - योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 5 और 8 अक्तूबर को निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 19610 योगनगरी ऋषिकेश - उदयपुर सिटी एक्सप्रेस 6 और 9 अक्तूबर को निरस्त रहेगी। इसके अलावा उदयपुर सिटी - योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन को 19, 21, 24, 26, 28 सितंबर और 1 व 3 अक्तूबर को मार्ग में 40 मिनट नियंत्रित कर संचालित किया जाएगा।

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अजमेर मंडल में प्रस्तावित परिचालन संबंधित कार्यों के कारण अगले माह ट्रेनों का आवागन प्रभावित होगा। इस दौरान मुरादाबाद मंडल में संचालित होने वाली ट्रेनों को निरस्त करने के अलावा नियंत्रित कर संचालित किया जाएगा।