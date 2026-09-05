Roorkee News: मेडिकल छात्र माज ने सिल्वर मेडल जीता, परिवार और खेल प्रेमी गदगद

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सॉकेत कॉलोनी, जीटी रोड, मंगलौर निवासी 20 वर्षीय माज अली बीएससी नर्सिंग के छात्र है। माज अली शूटिंग में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ओपन इंडिया, स्टेट प्रतियोगिता में सिल्वर और इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में भी उन्होंने सिल्वर पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले में माज अली ने अपनी निशानेबाजी का दम दिखाया। तपस्या शूटिंग रेंज के कोच दीपक सैनी ने बताया कि माज में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने की पूरी क्षमता है।उनका लक्ष्य ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। कोच ने कहा कि माज अली की मेहनत और उपलब्धियां अन्य युवा निशानेबाजों के लिए भी प्रेरणादायक है। तपस्या शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने माज अली को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।