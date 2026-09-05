Roorkee News: मारपीट और फायरिंग में छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस को दी तहरीर में मन्नाखेड़ी निवासी सोनी ने बताया कि तीन सितंबर की रात करीब 10:30 बजे आरोपी उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने रिपोर्ट लिखवाने की रंजिश को लेकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भूरा, राजू, श्याम सुंदर, सोनू, स्वराज और सावन ने लाठी-डंडों से 60 वर्षीय चाचा हरबीर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।आरोप है कि इस दौरान सोनू ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। बीच-बचाव करने आए वादी के भाई रंजीत के साथ भी मारपीट की गई। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। स्थानीय डॉक्टरों की ओर से इलाज से मना करने पर परिजनों ने घायल हरबीर को एम्स में भर्ती कराया है। वहां उनकी स्थिति बेहद नाजुक है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रिंस, देव, सावन, भूरा, राजू और सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।