Roorkee News: पांच साल के बेटे के साथ महिला लापता

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पुलिस को दी तहरीर में मुंडलाना गांव निवासी युवक ने बताया कि 31 अगस्त को तड़के करीब 4:21 बजे उसकी 24 वर्षीय पत्नी घर से बिना बताए कहीं चली गई। जाते वक्त वह अपने साथ एक बैग और पांच साल के बेटे को भी ले गई है। घटना के वक्त जब परिजनों की नींद खुली और महिला घर पर नहीं मिली तो उन्होंने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की।कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद महिला के बैग और बच्चे के साथ घर से बाहर जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद परिजनों की चिंता और अधिक बढ़ गई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने रिश्तेदारों और जानकारों के यहां भी काफी खोजबीन की लेकिन मां-बेटे का कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया है।पीड़ित पति की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही दोनों को सकुशल तलाश कर लिया जाएगा।