Roorkee News: मगरमच्छ पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:38 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:38 PM IST
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नारसन विकासखंड के थिथकी कवादपुर गांव में कई दिनों से तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों और बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ था। शनिवार को कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया।
ग्रामीणों में फैली दहशत को देखते हुए जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं वितरण फेडरेशन के अध्यक्ष नेपाल सिंह कश्यप ने पहल की। उन्होंने तालाब के पट्टाधारक जयपाल सिंह से बातचीत की। इसके बाद तालाब में पानी चलवाया गया जिससे मगरमच्छ बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गया। मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम ने काफी प्रयास के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना गांव में फैलते ही उसे देखने के लिए ग्रामीणों और बच्चों की भीड़ मौके पर जुट गई। वन विभाग की ओर से भेजे गए विशेष रेस्क्यू पिंजरे में मगरमच्छ को सुरक्षित रखा गया और फॉरेस्ट टीम को सौंप दिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
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ग्रामीणों में फैली दहशत को देखते हुए जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं वितरण फेडरेशन के अध्यक्ष नेपाल सिंह कश्यप ने पहल की। उन्होंने तालाब के पट्टाधारक जयपाल सिंह से बातचीत की। इसके बाद तालाब में पानी चलवाया गया जिससे मगरमच्छ बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गया। मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम ने काफी प्रयास के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना गांव में फैलते ही उसे देखने के लिए ग्रामीणों और बच्चों की भीड़ मौके पर जुट गई। वन विभाग की ओर से भेजे गए विशेष रेस्क्यू पिंजरे में मगरमच्छ को सुरक्षित रखा गया और फॉरेस्ट टीम को सौंप दिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
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