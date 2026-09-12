Roorkee News: बिस्तर में घुसे सांप के डंसने से महिला की मौत

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भक्तोवाली गांव निवासी सोनी शनिवार सुबह करीब चार बजे बिस्तर पर सो रही थी। इसी दौरान बिस्तर में घुसे सांप ने उसे डंस लिया। महिला ने अपने पति को बताया कि उसे किसी चीज ने जोर से काटा है और पेट में तेज दर्द हो रहा है। इसके बाद परिजनों ने बिस्तर की तलाशी ली।तलाशी के दौरान परिजनों को तकिये के नीचे एक जहरीला सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। सांप को देखकर परिवार में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने महिला को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने महिला की हालत नाजुक देखते हुए उसे देहरादून के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन महिला को देहरादून अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका उपचार शुरू किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल है।