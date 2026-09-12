Roorkee News: बिजलीघर पर भाकियू टिकैत ने दिया धरना

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किसानों ने नलकूपों की बिजली मुफ्त करने की मांग की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लंबी और अघोषित बिजली कटौती को बंद करने, स्मार्ट मीटर लगाने पर तत्काल पूरी तरह रोक लगाने की मांग उठाई। किसानों ने लंबित बिजली कनेक्शनों को जल्द जारी करने और कृषि फीडर पर सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की।धरने की अध्यक्षता कर रहे भाकियू टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि शासन और प्रशासन स्तर से जब तक किसानों की सभी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है। यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश महासचिव रवि चौधरी, जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री, प्रकट सिंह, रणजीत सिंह, रोहित राणा, अनुज कुमार, हर्ष शर्मा, नीटू कुमार, संजीव चौधरी, विक्रांत चौधरी आदि मौजूद रहे।