Roorkee News: मंगलौर महाविद्यालय में कुलपति ने विद्यार्थियों से किया संवाद

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कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने उच्च शिक्षा के प्रसार, शैक्षणिक अवसरों की उपलब्धता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना रहा। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. मंजू अग्रवाल, केंद्रीय समन्वयक डॉ. संदीप कश्यप, डॉ. कलिका काले, डॉ. निविंध्या सहित महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज के निदेशक डॉ. योगेश सिंघल और प्रबंधक डॉ. अक्षय सिंघल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और आपसी समन्वय को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई।

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राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में शुक्रवार को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी और सहायक क्षेत्रीय निदेशक हरिद्वार डॉ. बृजेश बनकोटी ने अध्ययन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।