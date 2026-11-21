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मंगलौर। कोतवाली क्षेत्र के देवबंद रोड पर उदलहेड़ी गांव के समीप अज्ञात कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार, देवबंद थाना क्षेत्र के गांव राजूपुर निवासी वसीम (17) और मोनिस (20) शनिवार को बाइक से किसी काम से जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक मंगलौर क्षेत्र में देवबंद रोड स्थित उदलहेड़ी गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक अज्ञात कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार कार चालक की तलाश की जा रही है।

उदलहेड़ी गांव के पास हुआ हादसा, दोनों घायलों को हायर सेंटर किया रेफर, कार चालक मौके से फरार