रुड़की छात्र संघ चुनाव: छह में से चार पदों पर एनएसयूआई का कब्जा, दो पर एबीवीपी, समर्थकों ने जताई खुशी
चुनाव में कुल 335 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 148 छात्र और 187 छात्राएं शामिल रहीं।
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केएल डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने छह में से चार पदों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाया, जबकि दो पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजेता प्रत्याशियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समर्थकों ने जीत पर खुशी जताते हुए विजेताओं का स्वागत किया।
चुनाव में कुल 335 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 148 छात्र और 187 छात्राएं शामिल रहीं। मतदान के बाद मतगणना कराई गई, जिसमें एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने अध्यक्ष समेत चार पदों पर जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर आर्यन विजेता रहे।
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उपाध्यक्ष पद पर मयंक, संयुक्त सचिव पद पर खुशी धीमान और कोषाध्यक्ष पद पर अंजली शर्मा ने जीत दर्ज की। वहीं, एबीवीपी के खाते में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और महासचिव पद गया।
विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर निधिपाल और महासचिव पद पर यश पंवार विजेता घोषित किए गए। परिणाम घोषित होने के बाद कॉलेज परिसर में समर्थकों ने विजेता प्रत्याशियों को बधाई दी। शपथ ग्रहण के दौरान पदाधिकारियों ने छात्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया।