उत्तराखंड में छात्रसंघ चुनाव: कहीं बवाल तो कहीं ढोल-नगाड़ों के बीच जश्न, कॉलेजों में मतदान को लेकर दिखा उत्साह

श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रियांशु कुमाईं और एनएसयूआई समर्थित वैभव रावत आमने-सामने हैं। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की निकिता प्रजापति और एनएसयूआई के उदित झा के बीच मुकाबला है। कोषाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की अंजलि कोठियाल मैदान में हैं। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे और विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। बिना वैध आईडी कार्ड के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है और विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है।

रुड़की: केएल डीएवी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, एबीवीपी-एनएसयूआई में मुकाबला

केएल डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए मंगलवार सुबह नौ बजे मतदान शुरू हुआ। कॉलेज परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस की तैनाती के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है। बिना प्रवेश कार्ड के किसी को कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस मतदान प्रक्रिया पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

गोपेश्वर: चमोली के महाविद्यालयों में सुबह आठ बजे से छात्रसंघ चुनाव, 2285 मतदाता करेंगे मतदान

चमोली जिले में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में मंगलवार सुबह आठ बजे से छात्रसंघ चुनाव शुरू हो गए। गोपेश्वर महाविद्यालय में 2285 मतदाता मतदान करेंगे। गोपेश्वर के अलावा पोखरी, नंदानगर और ज्योतिर्मठ महाविद्यालय में भी मतदान शुरू हुआ। इन महाविद्यालयों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू होने की जानकारी है। सुबह से ही छात्र-छात्राएं मतदान के लिए कॉलेज पहुंचते रहे।