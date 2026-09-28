Roorkee News: मेरी नहीं हुई तो चेहरे पर फेंक दूंगा ज्वलनशील पदार्थ
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:04 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:04 PM IST
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ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की धमकी से डरी एक महिला ने रामपुर चुंगी निवासी युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि युवक लंबे समय से उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा है। विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर वह उसकी नहीं हुई तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। आरोप है कि एक दिन पहले उसका मोबाइल भी छीन लिया गया।
महिला के मुताबिक कुछ समय पहले उसका पति से तलाक हो गया था। इसके बाद से वह अकेली रह रही है और घरों में खाना बनाकर गुजर बसर करती है। आरोप है कि इसी दौरान रामपुर चुंगी निवासी युवक उसके संपर्क में आया और उस पर विवाह करने के लिए लगातार दबाव बनाने लगा। महिला ने जब उसकी बात मानने से इन्कार किया तो आरोपी कथित तौर पर उसे परेशान करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि सोमवार को वह किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने रास्ता रोक लिया और उसके ऊपर किसी पदार्थ को फेंकने का प्रयास किया। महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि यदि उसने उससे शादी नहीं की तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।
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महिला के मुताबिक कुछ समय पहले उसका पति से तलाक हो गया था। इसके बाद से वह अकेली रह रही है और घरों में खाना बनाकर गुजर बसर करती है। आरोप है कि इसी दौरान रामपुर चुंगी निवासी युवक उसके संपर्क में आया और उस पर विवाह करने के लिए लगातार दबाव बनाने लगा। महिला ने जब उसकी बात मानने से इन्कार किया तो आरोपी कथित तौर पर उसे परेशान करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि सोमवार को वह किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने रास्ता रोक लिया और उसके ऊपर किसी पदार्थ को फेंकने का प्रयास किया। महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि यदि उसने उससे शादी नहीं की तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।
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