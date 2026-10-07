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रुड़की: रेन बसेरे में ठहरे परिवार की छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, शाम को हुई थी लापता, सुबह बदहवास लौटी

Wed, 07 Oct 2026 03:06 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, पिरान कलियर।
संवाद न्यूज एजेंसी, पिरान कलियर। Published by: Renu Saklani Updated Wed, 07 Oct 2026 03:06 PM IST
सार

रेन बसेरे में ठहरे परिवार की छह साल की बच्ची के अचानक लापता होने से रातभर परिजन परेशान रहे। बुधवार सुबह बच्ची बदहवास हालत में लौटी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

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Roorkee Crime Six year old girl from a family staying at a rain shelter allegedly Misdeed Uttarakhand News
मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कोतवाली क्षेत्र में रेन बसेरे में ठहरे एक परिवार की छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। बच्ची मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे। बुधवार सुबह बच्ची बदहवास हालत में वापस आई।इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है।

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जानकारी के अनुसार मूल रूप से बरेली निवासी परिवार कलियर में हाजिरी देने के लिए आया था और रेन बसेरे में ठहरा हुआ था। मंगलवार शाम बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश की, लेकिन देर रात तक उसका पता नही चल सका। बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्ची के परिजन लंगर लेने के लिए गए थे।
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बुधवार सुबह बच्ची के मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सीओ बहादराबाद देवव्रत जोशी और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ और क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
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आरोपी की तलाश में गठित की गई पुलिस टीमें
एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

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