Roorkee News: जनशताब्दी एक्सप्रेस में कुंडल छीनने की घटना का आरोपी गिरफ्तार

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जीआरपी लक्सर प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हाथरस निवासी विनित की ओर से मेरठ जीआरपी में दर्ज कराई गई जीरो एफआईआर में बताया गया था कि 13 सितंबर को वह अपनी पत्नी के साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार से मेरठ आ रहे थे।इस दौरान बाईपास मार्ग पर ट्रेन में मौजूद एक बदमाश उनकी पत्नी के कानों में पहना कुंडल झपटकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। मामला लक्सर जीआरपी को भेज दिया गया था। उपनिरीक्षक रचना देवरानी के नेतृत्व में पुलिस टीम वारदात के खुलासे में जुटी थी। काफी भागदौड़ के बाद पुलिस को आरोपी के संबंध में जानकारी हाथ लगी।इसके बाद पुलिस टीम ने मंगलवार को आरोपी को एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आसिफ निवासी एकता कालोनी सहारनपुर बताया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने 17 सितंबर को भी चुड़ियाला रेलवे स्टेशन पर डीएलएस पैसेंजर ट्रेन में एक महिला यात्री का कुंडल चोरी किए जाने की बात स्वीकार की। चोरी के कुंडल बेचकर हासिल की गई 8650 रुपये की नकदी बरामद करने के साथ ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।अगस्त माह में ही जेल से छूटा था आरोपीजीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नशे का आदि है। नशे की लत को पूरा करने के लिए वह ट्रेनों में चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देता है। आरोपी एक मामले में सहारनपुर जेल में बंद था। अगस्त माह में ही वह जेल से छूटकर आया था। जेल से छूटने के बाद उसने फिर चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। आरोपी की पहचान के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी।