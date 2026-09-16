Roorkee News: चकबंदी के लिए टोडा कल्याणपुर के ग्रामीणों में रोष

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ग्रामीणों की शिकायत पर भारतीय किसान यूनियन (रोड़) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड संगठन के पदाधिकारियों और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ रुड़की तहसील स्थित जिला चकबंदी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जिला बंदोबस्त अधिकारी टीकम सिंह से मुलाकात कर समस्याएं रखीं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी भूमि से संबंधित चकबंदी प्रक्रिया में ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं जिससे भविष्य में जमीनों की स्थिति प्रभावित हो सकती है।उन्होंने ग्राम जलालपुर निवासी यूसुफ के चकबंदी संबंधी कार्यों में शामिल होने को लेकर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। पदम सिंह रोड़ ने कहा कि पूर्व में ग्रामीणों की भूमि के संबंध में पूरी की गई चकबंदी व्यवस्था को यथावत रखा जाए और अनावश्यक फेरबदल न किया जाए। ग्रामीणों ने राजस्व अभिलेखों की जांच, मौके पर पैमाइश और चकबंदी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने अनियमितता मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई।