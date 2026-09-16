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Roorkee News: डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

Wed, 16 Sep 2026 07:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:24 PM IST
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Online applications for the D.El.Ed. entrance exam have started
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा-2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी छह अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 18 नवंबर को प्रदेश के 29 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
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परिषद की ओर से जारी सूचना के अनुसार, डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी होना जरूरी है। वहीं बताया गया कि एक मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी से केवल एक ही अभ्यर्थी पंजीकरण या आवेदन कर सकते है।
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आवेदन की अंतिम तिथि छह अक्तूबर की रात 12 बजे रहेगी ताकि इच्छुक अभ्यर्थी रात तक आवेदन शुल्क जमा कर सके। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 600 रुपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 300 रुपये और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं अभ्यर्थी 9 से 11 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन कर सकते है। इसके बाद अभ्यर्थी की ओर से आवेदन में कोई भी संसोधन या परिर्वतन नहीं किया जा सकेगा। परिषद की ओर से पत्र में कहा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल का अध्ययन कर लें। पात्रता और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी भी इसी साइट में दी गई है।
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