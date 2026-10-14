Roorkee News: पामोलीन ऑयल और स्किम्ड मिल्क से बन रहा था पनीर

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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी ने बताया कि, खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर विभाग के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में 13 अक्तूबर की रात को गढ़ी संघीपुर गांव में एक पनीर निर्माण इकाई पर छापे मारे। छापे के दौरान यहां 8 टिन रिफाइंड पामोलीन ऑयल, 26 खाली टिन, 25 किलोग्राम के स्किम्ड मिल्क पाउडर के 10 खाली बोरे, 3 क्विंटल तैयार पनीर और 6 क्विंटल से अधिक सेमी प्रोसेस्ड पनीर बरामद किया गया।डीप फ्रीजर, एल्यूमीनियम के टब आदि सामान भी बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया मौके पर पामोलीन ऑयल और मिल्क पाउडर से पनीर तैयार किए जाने की बात सामने आई। पनीर, ऑयल आदि को नष्ट कराया गया। निर्माण इकाई को बंद कराते हुए इकाई का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। बरामद पनीर और पामोलीन ऑयल के नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए हैं। निर्माण इकाई के संचालक आरोपी ताजिम निवासी गढ़ी संघीपुर के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, योगेंद्र पांडेय और पवन कुमार के साथ पुलिसकर्मी शामिल रहे।