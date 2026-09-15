Roorkee News: पति पर दूसरी महिला को घर में रखने और धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप

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महिला ने सीओ लक्सर को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसके पति ने एक हिंदू महिला को अपने साथ घर में रखा हुआ है। आरोप है कि महिला का नाम बदलकर शबनूर रखा गया है और उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में उसके पति के परिवार के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। पीड़िता के अनुसार, उसने 10 सितंबर को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सुल्तानपुर पुलिस चौकी को शिकायत भेजकर मामले से अवगत कराया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने 14 सितंबर को सीओ लक्सर को शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि महिला की शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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सुल्तानपुर। निहेंदपुर सुठारी गांव निवासी एक महिला ने अपने पति पर उसकी सहमति के बिना एक अन्य महिला को घर में रखने और उसका धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले में पति के साथ-साथ ससुराल पक्ष के अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है।