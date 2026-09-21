Roorkee News: राधा रानी की दिव्य झांकियों ने मोहा मन

विज्ञापन

शोभायात्रा में सजे-धजे रथ पर राधा रानी की सुंदर झांकी और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का मनमोहक प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। भजन-कीर्तन के बीच श्रद्धालु नाचते-गाते हुए चल रहे थे। कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत करते हुए पुष्पवर्षा की।महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि शोभायात्रा का उद्देश्य राधा अष्टमी के माध्यम से भक्ति, प्रेम और एकता का संदेश देना है। श्री राधा कृष्ण मंदिर में देर रात तक धार्मिक कार्यक्रम चले। इस दौरान झांकियों में शामिल कलाकारों को आयोजन समिति की ओर से सम्मानित किया गया। विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व मेयर गौरव गोयल, नवीन कुमार जैन एडवोकेट, ध्रुव गुप्ता, अंकुश राज एडवोकेट, पंडित पवन वत्स, पंडित अंकित वत्स, सुनील यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।