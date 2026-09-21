Roorkee News: कार ने बाइक सवार बैंककर्मी को टक्कर मारी, हालत गंभीर

विज्ञापन

रुड़की निवासी राजकुमार वर्मा ने तहरीर में बताया कि उनके पुत्र कार्तिक वर्मा बैंक में कार्यरत हैं। उनकी पोस्टिंग बिजनौर जनपद में है। 20 सितंबर को कार्तिक बाइक से बिजनौर से लक्सर - कुआंखेड़ा मार्ग होते हुए रुड़की लौट रहे थे। इस दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए।इस बीच उन्होंने कई बार कार्तिक के मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। काफी प्रयासों के बाद एक एंबुलेंस चालक ने फोन उठाकर उन्हें बताया कि कार्तिक सड़क हादसे में घायल है और वह कार चालक के कहने पर उन्हें रुड़की के अस्पताल लेकर आ रहा है। जानकारी पर वह अस्पताल पहुंचे। वहां से गंभीर हालत में उन्हें देहरादून अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल कार्तिक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।