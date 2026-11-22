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12 खिलाड़ियों का होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन

रुड़की। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में प्रथम जिला स्तरीय सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का रविवार को आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले की छह टीमों ने प्रतिभाग किया। रोमांचक मुकाबलों में हरचंदपुर क्लब की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया जबकि मुंडलाना की टीम उपविजेता रही। शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार के महासचिव रिशु ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर 12 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता देहरादून में आयोजित होनी प्रस्तावित है। चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिता में हरिद्वार जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शहजाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथियों में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक वाजिद अली, राष्ट्रीय शूटिंग बॉल खिलाड़ी संजय चौधरी, रुड़की नगर निगम के ब्रांड एंबेसडर एवं अंतरराष्ट्रीय शूटिंग बॉल खिलाड़ी सूरज चौधरी, शहजाद अली, खानपुर से बसपा प्रत्याशी नसीम अहमद, साजिद अली, नासिर अली और राष्ट्रीय रेफरी आसिफ अहमद मौजूद रहे। इस अवसर पर शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कहा कि जिले में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित होनी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर देश का नाम रोशन कर सकेंगे। कार्यक्रम में अमीर आलम, डॉ. अंजुम सहित अनेक खेल प्रेमी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मुंडलाना की टीम रही उपविजेता, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में छह टीमों ने लिया हिस्सा