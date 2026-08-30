Roorkee News: भीम आर्मी पर टिप्पणी करने और युवक पर जानलेवा हमले के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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शुक्रवार को नारसन कलां निवासी गौरव की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक वह 25 अगस्त को लिब्बरहेड़ी गैस एजेंसी से सिलिंडर लेकर सुबह करीब 10.30 बजे बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह नारसन खुर्द में सपना ढाबा के पास पहुंचा तभी पहले से घात लगाए बैठे 15-20 लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर उसकी बाइक को डंडा मारकर रोक लिया।आरोप है कि हमलावरों ने उसे जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। खुद को बचाने के लिए गौरव जान बचाकर एक ढाबे के अंदर भागा लेकिन हमलावर उसका पीछा करते हुए ढाबे के अंदर तक घुस आए। आरोपियों ने उसे नीचे गिराकर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ वार किए जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। कोतवाली पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।