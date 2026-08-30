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Roorkee News: भीम आर्मी पर टिप्पणी करने और युवक पर जानलेवा हमले के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Sun, 30 Aug 2026 05:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:43 PM IST
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FIR registered in connection with comments made about the Bhim Army and a life-threatening attack on a youth
कोतवाली क्षेत्र के नारसन खुर्द स्थित एक ढाबे के पास बीते मंगलवार को पुरानी रंजिश और भीम आर्मी को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर एक युवक पर 15-20 हमलावरों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। हमलावर मुंह पर कपड़ा बांधकर आए थे और उन्होंने जान से मारने की नीयत से युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। पुलिस ने मामले की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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शुक्रवार को नारसन कलां निवासी गौरव की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक वह 25 अगस्त को लिब्बरहेड़ी गैस एजेंसी से सिलिंडर लेकर सुबह करीब 10.30 बजे बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह नारसन खुर्द में सपना ढाबा के पास पहुंचा तभी पहले से घात लगाए बैठे 15-20 लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर उसकी बाइक को डंडा मारकर रोक लिया।
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आरोप है कि हमलावरों ने उसे जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। खुद को बचाने के लिए गौरव जान बचाकर एक ढाबे के अंदर भागा लेकिन हमलावर उसका पीछा करते हुए ढाबे के अंदर तक घुस आए। आरोपियों ने उसे नीचे गिराकर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ वार किए जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। कोतवाली पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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