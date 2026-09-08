Roorkee News: चार दिन के भीतर पिता-पुत्र की मौत, परिवार सदमे में
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:50 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:50 PM IST
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चुड़ियाला गांव में चार दिन के भीतर एक ही परिवार के दो लोगों को मौत हो जाने से शोक का माहौल है। पिता की अस्थियां विसर्जन कर घर लौटे ही थे कि रात में बेटे की हालत बिगड़ने लगी। इसपर हायर सेंटर तक ले जाना पड़ा। दूसरे दिन बेटे ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
ज्ञात रहे कि चार सितंबर को चुड़ियाला निवासी 74 वर्षीय राजपाल उर्फ पाल्ला की बीमारी के चलते निधन हो गया। छह सितंबर को परिवार के लोग अस्थियां विसर्जन कर हरिद्वार से लौटे ही थे कि रात्रि में 48 वर्षीय बेटे सुभाष की अचानक हालत बिगड़नी शुरू हो गई। सोमवार को उसने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। चार दिन के भीतर पिता-पुत्र की हो जाने से परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं।
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ज्ञात रहे कि चार सितंबर को चुड़ियाला निवासी 74 वर्षीय राजपाल उर्फ पाल्ला की बीमारी के चलते निधन हो गया। छह सितंबर को परिवार के लोग अस्थियां विसर्जन कर हरिद्वार से लौटे ही थे कि रात्रि में 48 वर्षीय बेटे सुभाष की अचानक हालत बिगड़नी शुरू हो गई। सोमवार को उसने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। चार दिन के भीतर पिता-पुत्र की हो जाने से परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं।
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