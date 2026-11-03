फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Dirt spread in front of Mahadev temple, villagers angry

Roorkee News: महादेव मंदिर के सामने फैली गंदगी, ग्रामीणों में रोष

Tue, 03 Nov 2026 06:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
Dirt spread in front of Mahadev temple, villagers angry
गाधारोणा गांव में महादेव मंदिर के सामने फैली गंदगी से ग्रामीणों में रोष है। गंदगी के कारण लोगों को मार्ग से आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द सफाई कराने की मांग की है।
विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग से आसपास के किसान अपने खेतों में जाते हैं। इसके अलावा यह रास्ता थिथौला सहित कई गांवों को आपस में जोड़ता है। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी भी रोजाना इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग से प्रतिदिन करीब दो हजार लोगों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद मंदिर के सामने फैली गंदगी की सफाई नहीं कराई जा रही है।
विज्ञापन

रोहित गिरी, सावेज आलम, नितिन गोस्वामी, सुशील कुमार, राजकुमार कुंद्रा, बिशंभर सिंह, रामेश्वर सिंह और दिलरोज ने बताया कि गंदगी के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं, हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने भी मंदिर के सामने गंदगी होने पर नाराजगी जताई है। संगठन के अध्यक्ष अनुज बजरंगी ने कहा कि मंदिरों के नाम पर राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों को मंदिर के सामने फैली गंदगी नजर नहीं आ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द सफाई नहीं कराई गई तो आंदोलन किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed