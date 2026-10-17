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Roorkee News: दिनेश निर्विरोध चुने गए सभापति, दीपक उपसभापति

Sat, 17 Oct 2026 10:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:55 PM IST
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Dinesh elected unopposed as Chairperson, Deepak as Deputy Chairperson
बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति रायसी के चुनाव में सभापति और उपसभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। समिति में दिनेश कुमार को सभापति और दीपक कुमार को उपसभापति चुना गया।
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सहकारी समिति में चल रही चुनाव प्रक्रिया में शुक्रवार को निदेशक पद के लिए चुनाव कराया गया था। निदेशक चुनाव में दिनेश कुमार, पंकज कुमार, बंटी कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। दीपक गुप्ता, मोना, सीमा, ज्योति, राधा निर्वाचित हुई थीं। इसके बाद शनिवार को समिति में सभापति और उपसभापति के लिए चुनाव हुए। सभापति और उपसभापति पद पर एक -एक नामांकन होने पर दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। जीत के बाद समर्थकों ने मिठाई खिलाकर और फूल मालाओं से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान पवन कुमार, जितेंद्र नागर, जसवीर सिंह, बिजेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।
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