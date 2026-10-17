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Roorkee News: पार्षदों को बताए बिना कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 10:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:49 PM IST
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Allegation of setting up a waste disposal plant without informing the councilors
पार्षदाें ने कलस्टर आधारित कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पार्षदाें का कहना है कि उन्हें बिना विश्वास में लिए टेंडर जारी कर दिए गए। साथ ही वर्तमान बोर्ड से प्रस्ताव पास नहीं कराया गया।
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शनिवार को पार्षद नगर आयुक्त से मिले। उन्हाेंने कहा कि रुड़की निगम की सालियर स्थित भूमि में बिना पार्षदों को जानकारी दिए इतने बड़े प्लांट का लगाया जा रहा है। पार्षदाें ने इस पर नाराजगी जताई। हालांकि अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि यह केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत लगाया गया प्लांट है और इसकी प्रक्रिया भी शासन स्तर से पूरी की गई है। इस मौके पर पार्षद राकेश गर्ग, पंकज सतीजा, जेपी शर्मा, चारू चंद्र, संदीप वर्मा, हरीश शर्मा, राजन गोयल, मनोज कुमार, सागर सैनी, फजलुर्रहमान, अनुराग त्यागी, नवनीत शर्मा, सतवीर सिंह, अमित कुमार, रमेश जोशी, संजय प्रजापति एवं आकाश जैन आदि मौजूद रहे।
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