Roorkee News: पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज की प्राथमिकी

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पुलिस के अनुसार 17 अक्तूबर को गश्त और चेकिंग के दौरान गोलभट्ठा में एक मकान के पास संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। पुलिस को देखकर व्यक्ति ने कथित तौर पर जेब से कुछ निकालकर फेंकने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 12.11 ग्राम स्मैक बरामद हुई। संवाद

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गंगनहर कोतवाली पुलिस ने गोलभट्ठा क्षेत्र में एक व्यक्ति को 12.11 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गोलभट्ठा निवासी 52 वर्षीय सुरेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्मैक के अलावा इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है।