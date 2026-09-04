Roorkee News: मन्नाखेड़ी में दो गुटों में मारपीट, बुजुर्ग गंभीर

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मन्नाखेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही है। किसी बात को लेकर बृहस्पतिवार रात दोनों गुटों के लोग आमने-सामने आ गए और उनके बीच गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में 60 वर्षीय हरबीर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े।परिजनों और स्थानीय लोगों ने आनन-फानन घायल बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने एक गुट के दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि दोनों ओर से अब तक कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।