Roorkee News: फर्जी शादी और दहेज प्रताड़ना का आरोपी गिरफ्तार

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पीरपुरा निवासी एक महिला ने 18 जुलाई को तहरीर देकर पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वादिया ने आरोप लगाया था कि उसके पति हारून और अन्य ससुरालियों की ओर से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और पति ने फर्जी तरीके से दूसरी शादी कर ली है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। विवेचना के दौरान मामले में कई गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की गई। पुलिस टीम ने दबिश देकर महेरबान निवासी ग्राम टोडा कल्याणपुर, कोतवाली रुड़की, को गिरफ्तार कर लिया है।

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कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरीके से दूसरी शादी करने और दहेज प्रताड़ना के मामले में एक वांछित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है।