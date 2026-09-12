Roorkee News: जंगल और खेतों में 100 लीटर लाहन नष्ट

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आबकारी आयुक्त के निर्देश पर विभाग कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ 3 से 20 सितंबर तक सघन अभियान चला रहा है। अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक हसनैन रजा जाफरी के नेतृत्व में विभाग की टीम ने भोवापुर, चमरावल, टांडा महतौली, पासापुर, अब्दीपुर सहित तहसील क्षेत्र के कई गांवों में जंगल और खेतों में चेकिंग की। अभियान के दौरान अलग - अलग स्थानों से 1000 लीटर से अधिक लाहन बरामद किया गया।इसके अलावा 20 लीटर से अधिक तैयार कच्ची शराब भी बरामद की गई। कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया। कई लोग मौके से भाग निकले। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि बरामद लाहन को नष्ट कर दिया गया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान अभी जारी रहेगा।