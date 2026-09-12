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Roorkee News: लगातार तीन दिन बैंक बंद रहने से खाताधारक परेशान

Sat, 12 Sep 2026 06:32 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:32 PM IST
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Account holders inconvenienced due to banks remaining closed for three consecutive days
कर्मचारियों की हड़ताल और अवकाश के कारण लगातार तीन दिन बैंक बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सामान्य खाताधारकों के साथ व्यापारियों का लेनदेन भी बैंक बंद रहने से प्रभावित हुआ।
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सप्ताह में पांच दिन कार्यदिवस सहित अपनी मांगों के लिए बैंककर्मियों ने शुक्रवार को हड़ताल का एलान किया था। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शुक्रवार को सरकारी बैंक बंद रहे। माह का दूसरा शनिवार होने पर शनिवार को भी बैंक बंद रहे। रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। लगातार तीन दिन बैंक बंद रहने से खाताधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करने वाले खाताधारकों के अलावा खातों में पैसा जमा कराने के लिए उन्हें सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अधिक असर व्यापारियों के लेनदेन पर पड़ा। व्यापारी मुकेश नामदेव, कफील अहमद, नितिन, वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि ऑर्डर लगाने और मंगाए गए सामान का बैंक से भुगतान होता है। तीन दिन तक लगातार बैंक बंद रहने से भुगतान मंगाने और भेजने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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